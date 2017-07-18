جمعية ضحايا الطرق: يجب تغليظ العقوبات ونشر الوعي للحد من الحوادث

قال المستشار سامي مختار، رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق والحوادث، إن مشكلة حوادث الطرق موجودة في كل دول العالم، لافتًا إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير قطاع الطرق منذ توليه المسؤولية من خلال المشروع القومي للطرق.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الاثنين، أنه لا بد من تغليظ العقوبات، وإطلاق حملات توعية من مخاطر الحوادث على الطرق وتوعية المواطنين، موضحًا أنه وفقًا للإحصائيات فإن نحو 30 مليار جنيه تهدر من الناتج القومي؛ نتيجة لحوداث الطرق، على حد قوله.

وأوضح أن الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق والحوادث أنشأت منذ عام 2008، وأطلقت العديد من الحملات للسلامة على الطريق، متابعًا: «الحملات تحتاج إلى نفقات لنشر التوعية بين كل فئات المجتمع».