تعرف على أبرز ملامح مشروع جزاءات «الأعلى الإعلام»

500 ألف جنيه عقوبة الحض على الكراهية أو بث الشائعات إو أخبار مجهولة المصدر

تنشر "الشروق" أبرز ملامح مشروع لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التي سيناقشها في اجتماعه غدا (الأربعاء)، وجاءت في 18 مادة على النحو التالي:

- مجازاة كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات أو مشاهد تدعو إلى التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية، أو تهديد النسيج الوطني إو الإساءة لمؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة، إو إثارة الجماهير أو إهانة الرأي الآخر أو نشر أو بث أخبار مجهولة المصدر أو شائعات أو نقل المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، أو منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الالكتروني لفترة محددة أو دائمة، أو منع نشر أو بث الوسيلة الإعلامية لفترة محددة.

- يواجه كل من سمح ببث أو نشر مادة صحفية أو إعلامية تحتوي على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم أو محاكمتهم جنائيًا جزاءً، يُلزمه إما بتقديم الوسيلة اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة، أو توجيه اللوم ولفت النظر، أو غرامة لا تزيد على 250 ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

- يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال مخالفة ميثاق الشرق الصحفي أو الإعلامي أو المعايير أو الأعراف المكتوبة، توقيع جزاءً وهو إما التأنيب ولفت النظر أو الإنذار أو غرامة لا تزيد على 250 ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، أو منع نشر أو بث الوسيلة الإعلامية أو الصحفية لفترة محددة، مع جواز مضاعفة الجزاء إذا تكررت المخالفة.

- تلزم اللائحة كل من سب الشعب أو فئة منه وأهانه، بتقديم اعتذار أو إنذاره، أو تغريمة 250 ألف جنيه مصري أو ما يساويه بالعملة الأجنبية، أو منع أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الالكتروني لفترة محددة، مع حجب المواقع الالكترونية الشخصية التي يزيد متابعيها على 5 آلاف متابع لفترة محددة أو دائمة.

- يتعرض كل من خالف قواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية بجزاء منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الالكتروني، ويجوز للأعلى للإعلام منع بث الوسيلة لفترة محددة حال جسامة المخالفة أو فرض غرامة مالية لا تزيد على 250 ألف جنيه مصر أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية أو كلاهما.

- تجازي الوسيلة التي تخوض أو تسمح بالخوض في الأعراض أو التشكيك في الذمم المالية دون دليل او بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو بالتدليس على الجمهور باختلاق وقائع غير صحيحة بغرامة لا تزيد على 250 ألف جنيه مصر أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، أو منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الالكتروني.