أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن فوز مصر، اليوم الثلاثاء، بحق استضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية، بعد أن تفوق ملفها لطلب استضافة البطولة على حساب جنوب إفريقيا، في التصويت الذي جرى اليوم في العاصمة السنغالية "داكار" بعدما تم سحب تنظيم البطولة من الكاميرون مؤخرًا، وذلك لعدم جاهزية الملاعب والمنشآت بجانب بعض الاضطرابات الأمنية، واعتذار المغرب.

وكان أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، أعلن جاهزية 10 ملاعب بمصر لاستضافة مباريات أمم أفريقيا 2019، وهم "استاد القاهرة الدولي، الدفاع الجوي، السلام، الكلية الحربية، برج العرب، استاد الإسكندرية، استاد الإسماعيلية، استاد الجيش بالسويس، ستاد السويس الجديد ، ستاد المصري"، على أن تقام البطولة على 5 مدن هي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس و بورسعيد، بينما ستكون استادات بتروسبورت وجهاز الرياضة العسكري والمقاولون العرب وهيئة قناة السويس، لاستضافة التدريبات للمنتخبات المشاركة.

ومن المقرر أن تشهد بطولة إفريقيا، والمقرر إقامتها، 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخب في حدث لأول مرة يحدث في تاريخ الكرة الإفريقية، حيث كانت المشاركة دائما مقتصرة على 16 منتخبا فقط.

وتستعرض جريدة "الشروق" الملاعب المقرر لها أن تستضيف بطول إفريقيا :

1- إستاد القاهرة

تأسس عام 1958 وتم تجديده عام 2004 و شهد منافسات كأس الأمم الأفريقية لعام 2006 والتي فازت بها مصر ويتسع إلى 74,100 متفرج .

2- إستاد السلام

تأسس عام 2009 واستضاف العديد من الأحداث الرياضية وأبرزها كأس العالم للشباب بالعام ذاته، ويتسع إلى أكثر من 25,000 متفرج .

3- إستاد الكلية الحربية

تأسس عام 1989، و يعد واحدًا من 6 ملاعب تم اختيارها أثناء كأس الأمم الإفريقية 2006، وتم تطويره عام 2009 ليتسع لـ 65000 متفرج .

4- إستاد الدفاع الجوي "30 يونيو"

تأسس عام 2012 ، ويتسع إلى 30 ألف متفرج.

5- إستاد برج العرب

تأسس عام 2007 ، ويتسع إلى 80 ألف متفرج.

6- إستاد الإسكندرية

تأسس عام 1929 ويتسع إلى 20 ألف متفرج.

7- إستاد الإسماعيلية

تأسس عام 1947 وتم تجديده عامي 2006 ومن ثم 2009 ويتسع إلى 18.525 متفرج.

8- إستاد الجيش بالسويس

كان أحد ملاعب كأس العالم للشباب 2009، ويتسع إلى 45 ألف متفرج

9- إستاد السويس الجديد

تأسس عام 1990 ويتسع إلى 25 ألف متفرج .

10- إستاد المصري البورسعيدي

تأسس عام 1955 ، و يعد واحدا من ستة ستادات تم اختيارها أثناء كأس الأمم الإفريقية 2006 ، بالإضافة إلى أنه كان أحد أبرز ملاعب كأس العالم للشباب، ويتسع إلى 18 ألف متفرج.