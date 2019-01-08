عبدالقادر يمثل الأهلي بقرعة إفريقيا لكرة السلة «أفروليج»

تقرر أن يسافر، رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إلى كوت ديفوار خلال الأيام المقبلة؛ لحضور قرعة مجموعات بطولة إفريقيا لكرة السلة «أفروليج» والتي تقام في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وتقام القرعة يوم ١٢ يناير الجاري ويحضرها عبدالقادر ممثلا عن الأهلي، إلى جانب حضوره أيضا ممثلا عن نادي سموحة الذي طلب ذلك.

وتلقت الإدارة التنفيذية خطابا من نادي سموحة تطلب فيه قيام عبدالقادر بتمثيل فريقها، في ظل العلاقات القوية بين الناديين، ووافقت إدارة النادي على طلب مسؤولي سموحة الذي يشارك في نفس البطولة.

ومن المنتظر أن تسفر القرعة عن تقسيم الـ١٦ فريقا المتأهلين لهذه المرحلة إلى ٤ مجموعات، وتقدم الأهلي بطلب لاستضافة إحدى هذه المجموعات التي تقام في أربع دول سيتم تحديدها في وقت لاحق.

يذكر أن الفريق الأول لكرة السلة «رجال» قد نجح في اجتياز دورة تصفيات المنطقة الخامسة التي أقيمت في تنزانيا وحصد لقب الدورة ليتأهل للمرحلة المقبلة من البطولة.