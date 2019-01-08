وزير الاقتصاد الإيراني: حذف 4 أصفار من العملة الوطنية قيد الدراسة

قال وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني فرهاد دِج بسَند اليوم الثلاثاء إن حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية محل دراسة حاليا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" عن الوزير القول إن: "الإعلان عن حذف هذه الأصفار سيتم عبر وزارته"، مشيرا إلى استلام مقترحات بهذا الشأن تقدم بها البنك المركزي.

وكان محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي صرح قبل يومين بأن لائحة باقتراح حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية تم تسليمها مؤخرا إلى الحكومة من جانب البنك المركزي، متمنياً أن تنتهي الإجراءات المتعلقة بها في أسرع وقت.

وووفقا لهمتي فإن عملية حذف الأصفار ستستغرق ما يقرب من عامين.

كانت الولايات المتحدة أعادت في نوفمبر الماضي فرض عقوبات مشددة كانت مفروضة على إيران وتم رفعها في إطار الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية عام 2015، ورغم التهديدات الأمريكية السابقة بأن هذه الجولة من العقوبات ستقود إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية، فقد منحت الولايات المتحدة على نحو مفاجئ إعفاءات لثماني دول تتيح لها استمرار شراء النفط الإيراني لستة أشهر.

وكان ترامب قد انسحب في مايو الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان جرى توقيعه في يوليو من عام 2015 بين إيران من جهة، وبين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات النفط الإيرانية تمثل مصدر أكثر من نصف العائدات الأجنبية.

وتعاني إيران أوضاعا اقتصادية صعبة وسط ارتفاع كبير في معدلات التضخم وتراجع كبير في قيمة العملة.