وزير الأوقاف الفلسطيني يندد بالاقتحامات التي تنال من قدسية الأقصى

ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف ادعيس، بتزايد الاقتحامات للمسجد الأقصى من قبل الشخصيات الدينية الإسرائيلية، التي كان آخرها الاقتحام الذي جرى، اليوم الاثنين، من قبل وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل.

وقال ادعيس - في بيان صحفي مساء أمس - إن "حكومة الاحتلال اليمينية تعمل جاهدة على تسهيل اقتحامات الأقصى التي أصبحت تتم بشكل يومي وبتزايد، خاصة بعد انسحاب حكومة الاحتلال من منظمة يونسكو، ما يعني تزايدًا في الانتهاكات التي تمارس من قبل سوائب المستوطنين، أو من قبل الشخصيات السياسية التي تنطلق من خلفيات سياسية ودينية في اقتحاماتها، الأمر الذي يمس المسجد الأقصى وقدسيته ومكانته الدينية والحضارية".

كما استنكر ادعيس الاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال ضد موظفي الأوقاف الإسلامية في القدس والتي كان آخرها اعتقال مدير العلاقات العامة والإعلام في أوقاف القدس فراس الدبس، معتبرًا أن "عملية الاعتقال هذه تأتي في سياق تمرير انتهاكات جديدة لا نعلم تفاصيلها حتى اللحظة، ولكنها تنذر بخطورة كبيرة على مدينة القدس بشكل عام والأقصى على وجه الخصوص".

وحذر من خطورة الأصوات التي تتعالى في الجانب الإسرائيلي وتطالب بهدم أسوار القدس التاريخية، الأمر الذي يعني تطاولا على تاريخ القدس وحضارتها ومكانتها الدينية والثقافية.

وطالب ادعيس المؤسسات الدولية بحماية أبناء القدس وموظفي الأوقاف الإسلامية الذين يدافعون عن القدس والمسجد الأقصى.