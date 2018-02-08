الخميس 8 فبراير 2018 5:10 م القاهرة القاهرة 27.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية؟
النتـائـج تصويت

الجمعة.. وفد كوري شمالي رفيع المستوى يزور الشطر الجنوبي

الجمعة.. وفد كوري شمالي رفيع المستوى يزور الشطر الجنوبي
الجمعة.. وفد كوري شمالي رفيع المستوى يزور الشطر الجنوبي
سول- أ ش أ
نشر فى : الخميس 8 فبراير 2018 - 10:43 ص | آخر تحديث : الخميس 8 فبراير 2018 - 10:43 ص

أعلنت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يصل الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى، الذي يضم كيم يو-جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، إلى كوريا الجنوبية غدًا.

وأوضحت وزارة الوحدة -وفق ما نقلته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية- أن وفد كوريا الشمالية رفيع المستوى سيصل إلى مطار إنتشون الدولي على متن طائرة خاصة.

الجدير بالذكر، أن الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى، الذي سيرأسه رئيس مجلس الشعب الأعلى كيم يونج-نام ويشمل النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم كيم يو-جونج ورئيس لجنة الإرشادات الرياضية الوطنية تشوي هوي ورئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا ري سون-كوون، سيقوم بزيارة إلى كوريا الجنوبية لمدة 3 أيام في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري ضمن إطار فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونج تشانج، المقرر أن تبدأ فعاليتها غدًا الجمعة وتستمر حتى 25 فبراير الجاري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار شئون خارجية

شارك بتعليقك