أعلنت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يصل الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى، الذي يضم كيم يو-جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، إلى كوريا الجنوبية غدًا.

وأوضحت وزارة الوحدة -وفق ما نقلته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية- أن وفد كوريا الشمالية رفيع المستوى سيصل إلى مطار إنتشون الدولي على متن طائرة خاصة.

الجدير بالذكر، أن الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى، الذي سيرأسه رئيس مجلس الشعب الأعلى كيم يونج-نام ويشمل النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم كيم يو-جونج ورئيس لجنة الإرشادات الرياضية الوطنية تشوي هوي ورئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا ري سون-كوون، سيقوم بزيارة إلى كوريا الجنوبية لمدة 3 أيام في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري ضمن إطار فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونج تشانج، المقرر أن تبدأ فعاليتها غدًا الجمعة وتستمر حتى 25 فبراير الجاري.