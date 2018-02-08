أبو طالب: هناك رغبة مصرية سودانية لتجاوز مرحلة التوتر في العلاقات

علق الدكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على زيارة وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إلى مصر، لحضور اجتماع مشترك غدًا مع نظيره المصري سامح شكري، قائلًا إن هناك رغبة لتجاوز مرحلة التوتر العابرة التي مرت بها العلاقات المصرية السودانية، على مدار الشهر ونصف الماضي.



وأضاف «أبو طالب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الأربعاء، أن هذه الاجتماع يعكس رغبة البلدين في أن يكون هناك نوع من الشفافية الكاملة بينهما.



وتابع أن انعقاد الاجتماع على مستوى وزيري خارجية البلدين بحضور قادة المخابرات المصرية والسودانية، يشير إلى أن هناك بعض القضايا ذات الطابع الأمني والطابع السياسي والطابع الاستراتيجي، سيتم التطرق إليها خلال اللقاء، معقبًا: «نحن أمام اجتماع يحاول أن يضع النقاط فوق الحروف».



وأكد أن القيادات السياسية المصرية والسودانية، لديها رغبة في الحفاظ على العلاقات الثنائية بأعلى درجة من درجات العمق والدفء، لافتًا إلى أن هناك مصالح مشتركة كبيرة للغاية بين البلدين والشعبين.



واستطرد: «التوترات التي حدثت بين مصر والسودان، أثبتت أن هناك مشكلات ونحن نعلم ذلك لكن طريقة معالجة بعض الأطراف لهذه المشكلات تثير مخاوف من التخلي عن هذا العمق الذي تتسم به العلاقات بين البلدين، لصالح أمور عابرة يمكن احتوائها من خلال الحوار والشفافية الكاملة، ومصر والسودان مستعدان لهذا الأمر وهذه خطوة إيجابية للغاية».



واستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، نظيره السوداني، إبراهيم غندور، لدى وصوله إلى مطار القاهرة، مساء اليوم الأربعاء.



ومن المقرر أن يشارك وزيري خارجية مصر والسودان وقادة أجهزة المخابرات في البلدين، في اجتماع مشترك غدًا الخميس، تنفيذًا للاتفاق المبرم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوداني، عمر البشير، خلال لقائهما في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، على هامش القمة الإفريقية، قبل أيام.



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