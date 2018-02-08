مساعد وزير الخارجية: القضية الفلسطينية قضية مصر المحورية

قال السفير محمد إدريس، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن القضية الفلسطينية هي قضية مصر المحورية، واصفًا إياها بأنها في القلب من السياسة المصرية، حيث تعاملت وستتعامل معها أجيال متعاقبة من الدبلوماسية المصرية.



وأضاف «إدريس»، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، أمس الأربعاء، أن القضية الفلسطينية مرت بتطورات عديدة وبحقب متتالية وصولًا إلى القرار الأمريكي بشأن نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.



وتابع أن التعامل مع هذه القضية يتم وفق مرجعيات مستقرة وواضحة، مستطردًا أن المرجعيات الثابتة هي حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفيما ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا الأمر مُدعم مصريًا وعربيًا وإفريقيًا ودوليًا.



وأكد أن هناك قرارات دولية بهذا الاتجاه وأخرها قرار الأمم المتحدة الذي رفض القرار الأمريكي بشأن القدس، وبالتالي العمل سيتواصل لتنفيذ هذه القرارات باعتبارها تمثل ضمير المجتمع الدولي وإطار الشرعية الدولية للتعامل مع هذه القضية المحورية، التي أصبح من الواضح استمرارها دون حل هو مرادف لعدم الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم.



وذكر أن القضية الفلسطينية حققت تقدمًا كبيرًا على المستوى الدولي انتهاءً إلى منحها صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة وعضوية العديد من المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن ما يقرره الفلسطينيون بشأن وضعيتهم الدولية هو أمر مدعوم بالكامل من قبل مصر والدول العربية والكثير من الدول الصديقة.