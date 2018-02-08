«من تحت الأرض إلى توب شيف العرب»، هكذا وصف الشيف المصري مصطفى سيف، نفسه عندما فاز في نهائيات برنامج الطبخ الشهير «توب شيف»، متغلبًا على 15 منافسًا من مختلف الدول العربية.

وبحصول الشيف مصطفى، على هذا اللقب، يكون قد نجح في الفوز بجائزة قدرها 375 ألف ريال سعودي، وتغطية كاملة في مجلة «Hospitality News»، ومشاركة في معرض الضيافة «Horeca 2018»، والانتقال إلى بريطانيا للحصول على جائزة العلم والمعرفة من «الهيئة الملكية للصحة البيئية».

وتحدثت «الشروق» مع الشيف الفائز، وكان أول سؤال له: «ماذا ستفعل بأموال الجائزة؟»، ليجيب قائلًا: «أنا لست إنسانًا تقليديًا أحلم بالشقة والسيارة، ولكني أحلم بالسفر إلى عدة بلدان رائدة في مجال الطبخ؛ لأنمي من موهبتي، وأطور من نفسي، ولعل أبرز هذه الدول هي الدنمارك التي يوجد بها مطعم حصل 4 مرات على لقب أفضل مطعم في العالم، ولا يعلم كثيرون أن هذه الدولة مهمة في الطبخ، وكذلك السفر إلى إيطاليا وفرنسا».

وسرد الشيف بداياته في موهبة الطبخ، قائلًا: «أنا حاصل على دبلوم فني ولم أكمل تعليمي، ثم بعد ذلك عملت على عربية كبدة كانت ملكًا لخالي وجدي، ولم أخجل من هذا أبدًا لأنني لم أرد أن أجلس في المنزل وأحد آخر يتولى أموري، ثم دخلت الجيش وهناك اكتشفت موهبتي في الطبخ، وبعد إنهائي مدة جيشي اتجهت لهذا المجال خصوصًا بعد أن أخبرني أحدهم أن هناك أصدقاء له يريدون فتح مطعم، ثم بدأت في تنمية موهبتي أكثر فأكثر بحصولي على كورسات من جمعية الطهاة المصريين، وكورسات على يد شيفات برايفت، وكذلك دراستي في منحة إنجليزية تمت في أكاديمية أخبار اليوم، ومدتها سنة ونصف، والحمد لله كنت الخامس في هذه المنحة، ولاحقًا عملت في أكثر من مطعم محترف».

وبخصوص برنامج «توب شيف»، أكد الشيف مصطفى أنه فوجئ بإدارة البرنامج يحدثونه للمشاركة في الموسم الثاني به، مضيفًا: «تحمست له بشدة خصوصًا أن نسبة المشاهدة العام الماضي كانت مرتفعة، وأظن أنها ارتفعت هذا الموسم أكثر».

وتحدث عن البرنامج وكواليسه، قائلًا: «كنت قلقًا من الوقوف أمام الكاميرا، ولكني أخذت بنصيحة أحد أصدقائي، حينما قال لي إنه يتوجب علي التعامل مع الكاميرا، وكأنها إنسان يقف أمامي، وبالتالى ستزول الرهبة، وفي الحقيقة تركيزي في الحصول على اللقب والنجاح في كل اختبارات البرنامج كانت أهم مشجع لي للتغلب على أي عقبات».

يُذكر أن «Top Chef» هو النسخة العربية لبرنامج المسابقات الأمريكي المنتمي لفئة برامج تلفزيون الواقع «Top Chef»، والذي عُرض للمرّة الأولى فى العام 2006 على شبكة قنوات «Bravo».