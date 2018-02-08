تستضيف «دار الشروق»، غدا الجمعة، الكاتب والروائي أشرف الخمايسي، لتوقيع أحدث أعماله الأدبية رواية «ضارب الطبل»، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بمقر جناح دار في معرض الكتاب.



وتدور أحداث رواية «ضارب الطبل»، الصادرة عن «دار الشروق»، حول جهاز علمي يتم اكتشافه، ووظيفته أن يعلمك بموعد وفاتك، ولكن ليس بكيفية حدوث ذلك، ويطرح الكاتب في ثنايا الرواية، العديد من الأسئلة الوجودية منها: ماذا سيحدث لو استطاع العلم أن يجعل الإنسان على علم بموعد وفاته، وهل ستتغير عاداته، وهل الإنسان قادر على مواجهة المجهول، وتطويعه ليجعل منه شخص أفضل، أم يصبح كائن يائسًا تتوقف حياته، بل يدفعه لمحاولة حرق حياة من حوله كما فعل الطفل ذات الـ16 عام في أحد مشاهد الرواية؟