تنظم دار الشروق، حفل توقيع المجموعة القصصية «من الشباك» للكاتب والإعلامي أحمد خير الدين، الجمعة 9 فبراير، في الساعة الثانية ظهرًا، بمقر جناح الدار في معرض الكتاب.



يتصدر المجموعة القصصية، التي تضم 106 صفحة، إهداء إلى أرواح نجيب محفوظ وإبراهيم أصلان ورضوى عاشور.



وتضم المجموعة 20 قصة قصيرة منها: "وحدة قياس، في انتظار الصباح، عبد المأمور، رجال في الصندوق، سلويت، كعب داير، بيت العنكبوت، باشا، فيها حاجة حلوة".



وفي المجموعة القصصية، يظل المكان واحد، لكن الشخوص متغيرة، تجمع بينهم تلك السيارة الزرقاء الضخمة، الظلام، ضيق التنفس، والرائحة العطنة، وبداية اللحظة التي تدخل فيها تلك العربة، هي بداية طريقك إلى المجهول.



ببساطة وعمق يلتقط أحمد خير الدين، عدة لقطات شديدة الإنسانية لأبطال قصصه الذين جمعت بينهم تجربة مريرة في مساحة ضيقة.