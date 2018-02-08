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آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل 150 مترا بجنوب قطاع غزة

آليات الاحتلال الإسرائيلي
آليات الاحتلال الإسرائيلي
غزة - أ ش أ
نشر فى : الخميس 8 فبراير 2018 - 10:25 ص | آخر تحديث : الخميس 8 فبراير 2018 - 10:25 ص

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية شرق بلدة القرارة، شمال شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار، وتجريف.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت لمسافة تزيد على 150 مترًا في أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة القرارة مع تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة، وقامت الجرافات بأعمال تجريف في أراضي المواطنين الحدودية، ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار.

وتتعمد آليات الاحتلال التوغل بين الحين والآخر في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها.


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