هجمات أمريكية تقتل 100 من الموالين للحكومة السورية

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة تنظيم «داعش»، في سوريا، أمس الأربعاء، في بيان، إنه تم استهداف القوات المتحالفة مع الحكومة السورية، وقتل أكثر من 100 مقاتل.

وأوضح الائتلاف أن الهجمات جاءت بعدما شنت القوات الموالية للحكومة السورية «هجوما غير مبررا» على مقر قوات سورية الديمقراطية المدعومة من أمريكا.

وأضاف البيان: «دفاعا عن قوات التحالف والقوات الشريكة، شن التحالف هجمات ضد القوات المهاجمة، وذلك لصد العمل العدواني ضد القوات الشريكة المشاركة في مهمة التحالف الدولي لهزيمة داعش».

ونقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، عن مسؤول عسكري أمريكي القول إنه من المرجح أن يكون سبب الهجوم على قوات سوريا الديمقراطية هو محاولة السيطرة على الأراضي، بما في ذلك حقول النفط، التي تم استعادتها من «داعش»، في سبتمبر الماضي.

قال: «نقدر أن أكثر من 100 من أفراد القوات الموالية للنظام السوري قتلوا خلال اشتباكهم مع "قوات سوريا الديمقراطية" وقوات التحالف».

وأضاف أنه لم يقتل أي من أفراد قوات التحالف في الاشتباك، ولكن أصيب أحد أفراد قوات سوريا الديمقراطية.