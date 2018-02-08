نواب يلتقون بوفد برلماني ألماني لدعم التعاون الاقتصادي

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التقى برلمانيون بنظرائهم في البرلمان الألمانى "البوندستاج"؛ لبحث العلاقات الثنائية، ودعم التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى، حسبما كتبه عضو مجلس النواب ضياء الدين داوود عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وأضاف "داود": "اجتمع وفد البرلمان المصري أيضا بعدد من الوزراء في الحكومة الألمانية".

كما تفقد الوفد، الذي شارك فيه رئيس لجنة التضامن بالمجلس، عبد الهادى القصبي، والنائب مجدي ملك، الجناح المصرى بالمعرض الدولى للحاصلات الزراعية "فروت لوجيستكا" وتعرف على بعض المشاكل لمصدري الحاصلات الزراعية.

كانت السفارة المصرية ببرلين قد عقدت مؤتمرا صحفيا، بمشاركة وفد من لجنة الزراعة بالبرلمان المصرى على هامش معرض "فروت لوجيستكا" المقام ببرلين، وفى حضور الوزير المفوض التجارى ماهر الشريف ومحمد عبد الجبار المستشار السياحى ببرلين حيث تم استعراض تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأربع الماضية فى مجالات الطاقة والصناعة والسياحة.