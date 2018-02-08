تأييد معاقبة الضابط المتهم في حادث سيارة الترحيلات

قضت محكمة جنح النقض بتأييد الحكم الصادر ضد المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة سابقا، بالسجن مع الشغل لمدة 5 سنوات، ليسدل الستار على إعادة محاكمته في قضية اتهامه مع آخرين بالتسبب في وفاة 37 شخصا داخل سيارة ترحيلات تابعة لقسم شرطة مصر الجديدة وهي في طريقها إلى سجن أبو زعبل في أغسطس 2013.

وأيدت المحكمة في حكم نهائي بات غير قابل للطعن حكم محكمة جنح مستأنف الخانكة بمعاقبة الضابط بالسجن مع الشغل لمدة 5 سنوات ومعاقبة 3 ضباط شرطة آخرين بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

والضباط المحكوم عليهم في القضية هم: المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم أول إسلام عبد الفتاح حلمي والملازم أول محمد يحيى عبد العزيز.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم.