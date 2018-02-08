الخارجية الإيرانية: اتهامات المسؤولين البحرينيين وهمية وساذجة

أكدت الخارجية الإيرانية رفضها اتهامات وجهتها السلطات البحرينية لها بتدريب عناصر تتهمها المنامة بالتورط في التخطيط والإعداد لتفجيرات.

كانت البحرين، قد أعلنت الليلة الماضية توقيف «مجموعة إرهابية» من 4 عناصر قامت بالتخطيط والإعداد وتفجير أحد أنابيب النفط العام الماضي، ذاكرة أن اثنين منهم كانا قد تلقيا تدريبات أمنية مكثفة في إيران في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي المسؤولين البحرينيين، للكف عن إطلاق الاتهامات الوهمية والساذجة.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن «قاسمي» القول، إن اتهامات وزارة الداخلية البحرينية لمؤسسات إيرانية كاذبة ولا أساس لها.

وأضاف أنه من الأفضل للمسؤولين البحرينيين، بدلًا عن توجيه الاتهامات المكررة وطرح سيناريوهات بالية ومنتهية الصلاحية وانتهاج السبل البوليسية وقمع مطالب الشعب المشروعة، العمل عبر الحوار الجاد مع شعبهم على إنهاء الأزمة الجارية وأن لا يسعوا للتملص من المسؤولية وتوجيه الاتهامات الوهمية والساذجة إلى الآخرين لحل مشاكلهم وأزماتهم الداخلية.

تجدر الإشارة إلى، أن البحرين تتهم الجمهورية الإسلامية بالتدخل في شؤونها الداخلية، وخاصة بعد الاحتجاجات التي شهدتها البحرين عام 2011 ودعمتها إيران.