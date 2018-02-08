مصطفى الفقي: علاقة مصر بالسوادن في غاية الحساسية

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن علاقة مصر والسودان في غاية الحساسية، بسبب القرب والصداقة الشديدة بين الجانبين، بالإضافة إلى وجود رواسب تاريخية.



وأضاف «الفقي»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أنه من الضروري أن يجلي الجانب السوداني موقفه بوضوح من سد النهضة الأثيوبي، وأن يوضح لماذا رفض تدخل البنك الدولي في المفاوضات، بالإضافة إلى تقديم ضمانات لمصر بعدم تضررها من تواجد تركيا في جزيرة سواكن.



وأشار إلى إدراك السودان جيدًا أن مصر وقفت دائمًا ضد أية عقوبات تفرض على الشعب السوداني، مشيرًا إلى رفض مصر طلب المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على الرئيس السوداني، عمر البشير، على أرضها.



وأوضح أنه توجد مشاكل حدودية بين أي دولتين في العالم، لافتًا إلى أهمية اللقاءات الثنائية بين مصر والسودان تساعد على إذابة الخلافات وعدم تفاقمها وتقريب وجهات النظر بين البلدين.



يذكر أن القاهرة تستضيف الخميس، اجتماع بين وزيري خارجية مصر والسودان وقادة أجهزة المخابرات في البلدين، تنفيذًا للاتفاق المبرم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوداني، عمر البشير، خلال لقائهما في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، قبل أيام، على هامش القمة الأفريقية.