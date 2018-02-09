رئيس الوزراء الكندى يتوقف عن إطلاق النكات السخفية

تعهد رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو بعدم إلقاء النكات السخيفة على الملأ، بعدما أثارت مزحة له قبل أيام سخرية معلقين محافظين فى الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

واعتاد ترودو إلقاء التعليقات السخيفة على المتحدثين، فقد سبق له وأن قاطع امرأة خلال اجتماع عام فى إدمونتون عندما ذكرت كلمة «بشر»، ليعلق قائلا: إنه يفضل كلمة «ناس»، مستخدما كلمة محايدة لا تشير لأى من الجنسين بدلا من الكلمة التى استخدمتها بالإنجليزية وكان بها مقطع يعنى الرجل. واتهم منتقدون ترودو بالمغالاة فى اللباقة.

وبعد فترة وجيزة انهالت تعليقات السخرية على ترودو، ليقرر التوقف عن المبالغة فى الحديث، وقال للصحفيين فى أوتاوا، الأربعاء، تعلمون جميعا أنه ليس بالضرورة أن أكون صاحب أفضل سجل فى النكات. ألقيت مزحة سخيفة قبل أيام ويبدو أنها انتشرت قليلا».

واستكمل: «ربما يكون تعليقى قد لاقى استحسانا (عند إلقائها) فى القاعة فى سياق الحديث، لكن خارج السياق لم تكن مقبولة وهذا تذكير لى بضرورة ألا ألقى أى نكات حتى لو كنت أظن أنها مضحكة».

وفى الماضى قال خصوم سياسيون ومعلقون إن ترودو يفتقر للوقار الذى يؤهله لأن يكون زعيما.