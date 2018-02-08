«الرقابة الإدارية»: ضبط 8 قضايا فساد ورشوة خلال الأسبوع الجاري

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، عن ضبطها 8 قضايا فساد ورشوة خلال الأسبوع الجاري، ألقت خلالها القبض على عدد من الموظفين الحكوميين ورجال الأعمال:

- إحباط التلاعب في سعر 271 سيارة بهدف التهرب الجمركي

تكمنت هيئة الرقابة الإدارية من إحباط الإفراج الجمركي عن 271 سيارة ميكروباص مستوردة لصالح إحدى الشركات الكبرى لتجارة السيارات من جمارك الإسكندرية، بأسعار متدنية أقر رجل الأعمال صاحب الشركة أنها بلغت حوالي 24.3 مليون جنيه، وذلك بهدف التهرب من دفع كامل الرسوم.

وأشارت الهيئة إلى رفض السيارات بهذه القيمة المتدنية، وإعادة قبولها بمبلغ 35.5 مليون جنيه طبقا لأسعار السوق العالمية بفارق 11.2 مليون جنيه.

وأوضحت الهيئة أنه جرى احتساب قيمة فروق الرسوم والضرائب الجمركية والغرامات المستحقة على الشركة والتي كانت معرضة للضياع من الخزانة العامة للدولة بمبلغ 7.7 مليون جنيه، وتم تحصيل حوالي 23 مليون جنيه قيمة كامل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المقررة لصالح مصلحة الجمارك.

- القبض على تشكيل عصابي تلاعب في أموال شركة "بترومنت"

وألقت هيئة الرقابة القبض على تشكيل عصابي بشركة الإسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت" يتزعمه "هـ.و" مدير إدارة المدفوعات "الهارب لإحدى الدول العربية" وزوجته "د.ع ا"، و"م.أ" رئيس قسم الضرائب، و"ع.م" محاسب بذات القسم بشركة، وبعض الموظفين بالشركة، لقيامهم بتسهيل استيلاء كل من "م.ح" و"م.ل" صاحبي شركات خاصة تعمل في مجالات النقل وتوفير المهمات، على 9 ملايين جنيه من أموال الشركة عن طريق التلاعب في القيود المحاسبية الإلكترونية من خلال النظام الآلي للشركة بإصدار 25 شيكا بأعمال وهمية.

وذلك نظير حصول المتهم الأول على رشاوى مالية منهم بلغت حوالي 5 مليون جنيه.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت إدراج المتهم الهارب على قوائم ترقب الوصول، وحبس "م.ح" صاحب الشركة على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل باقي المتهمين بكفالات مالية.

- القبض على مشرف مشروعات التنمية بشمال سيناء متلبسًا برشوة

وألقت الهيئة القبض على المهندس التنفيذي المشرف على مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة شمال سيناء التابع لجهاز تعمير سيناء متلبسا بتقاضي 70 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أصحاب شركة تنمية زراعية "قطاع خاص".

وذلك مقابل موافقته على استلام الأعمال التي تنفذها الشركة، وسرعة صرف المستخلصات الخاصة بها من بين الأعمال التي يقوم الجهاز بتنفيذها وتبلغ 300 مليون جنيه بإقامة قرى نموذجية ومزارع تربية مواشي ومزارع سمكية، لتنمية محافظة شمال سيناء، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

- القبض على موظفين سهلا استيلاء رجل أعمال على قطعة أرض

وتمكنت الهيئة من القبض على كل من "ط.ع.ن" و"أ.م.ش" باحثين قانونيين بمصلحة الشهر العقاري، و"ع.ح.خ" رجل أعمال لقيام الأول والثاني بتسهيل استيلاء الأخير على قطعة أرض من أملاك الدولة بمنطقة كورنيش النيل دائرة الساحل بروض الفرج مساحتها 20 قيراطا ‏وتقدر قيمتها السوقية بحوالي 170 مليون جنيه.

واستخدم المتهمون مستندات وأختام مصطنعة، تمكن رجل الأعمال بموجبها من تسجيل قطعة الأرض بمصلحة الشهر العقاري، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم.

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- سكرتير محكمة يطلب رشوة 200 ألف جنيه للتلاعب في قضية

كما ألقت الهيئة القبض على كل من "أ.أ.ف" أمين عام وسكرتير دائرة البيوع بمحكمة الجمالية الجزئية عقب طلبه وتقاضيه 200 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من أحد المتقاضين، مقابل التلاعب في مستندات إحدى القضايا لتمكينه من الحصول على حكم قضائي لصالحه ضد أحد الأشخاص، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

- وقائع أخرى

وألقت الهيئة القبض على رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، عقب تقاضيه مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، مقابل استصدار ترخيص إحلال وتجديد له، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه.

‏كما ألقت القبض على "ع.م"، مدير الشؤون القانونية بإحدى الجمعيات الزراعية عقب تقاضيه مبلغ مالي على سبيل الرشوة من صاحب قطعة أرض مقابل التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات بنائية بقطعة الأرض التي يملكها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه.

كما تم القبض على "ع.م.ن"، ويعمل في مجال الإعلام لاتهامه باستغلال نفوذ مزعوم يدعيه، للحصول على تبرعات مالية من بعض الجهات الحكومية بدعوى تنظيم احتفالية كبرى بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية بعض مؤسسات الدولة ويحضرها كبار الوزراء ومسؤولي الدولة وعدد من المحافظين، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم.