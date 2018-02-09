محكمة الاستئناف التونسية تؤيد حكما بسجن شابين نشرا شائعة بشأن وفاة «السبسي»

ذكرت صحيفة «الشروق أون لاين» التونسية أن محكمة الإستئناف بتونس أيدت اليوم الخميس حكما ابتدائيا صدر في حق شابين بثا شائعة حول وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي ، وذلك بسجنهما 6 أشهر مع النفاذ مع تغريمهما 5 آلاف دينار لكل منهما.

وكانت دائرة الجنح الأولى التابعة للمحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما بالسجن الشهر الماضي بحق الشابين لستة أشهر مع النفاذ العاجل ، فضلا عن تغريم كل منهما خمسة آلاف دينار ، وذلك في القضية الجزائية التي وجهت فيها النيابة العامة للموقوفين الإثنين تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تعكير صفو النظام العام وإرتكاب فعل موحش ضد رئيس الدولة وتقليد علامة مسجلة ، وذلك إثر نشر خبر عبر شبكة التواصل الاجتماعي مفاده وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بعد أن قاما بتقليد لموقع (فرنسا 24).