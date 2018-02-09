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محكمة الاستئناف التونسية تؤيد حكما بسجن شابين نشرا شائعة بشأن وفاة «السبسي»

كريم البكري
نشر فى : الخميس 8 فبراير 2018 - 11:13 م | آخر تحديث : الخميس 8 فبراير 2018 - 11:13 م

ذكرت صحيفة «الشروق أون لاين» التونسية أن محكمة الإستئناف بتونس أيدت اليوم الخميس حكما ابتدائيا صدر في حق شابين بثا شائعة حول وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي ، وذلك بسجنهما 6 أشهر مع النفاذ مع تغريمهما 5 آلاف دينار لكل منهما.

 

وكانت دائرة الجنح الأولى التابعة للمحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما بالسجن الشهر الماضي بحق الشابين لستة أشهر مع النفاذ العاجل ، فضلا عن تغريم كل منهما خمسة آلاف دينار ، وذلك في القضية الجزائية التي وجهت فيها النيابة العامة للموقوفين الإثنين تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تعكير صفو النظام العام وإرتكاب فعل موحش ضد رئيس الدولة وتقليد علامة مسجلة ، وذلك إثر نشر خبر عبر شبكة التواصل الاجتماعي مفاده وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بعد أن قاما بتقليد لموقع (فرنسا 24).


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