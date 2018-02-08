مدرب سيدات يد الأهلي: الدوري أقوى إعداد لبطولة أفريقيا

أكد ياسر صلاح، المدرب العام لفريق كرة اليد ـ سيدات ـ بالنادي الأهلي، أن بطولتي القاهرة والدوري تُعتبران خير إعداد لبطولة إفريقيا التي ينظمها الأهلي في أبريل المقبل، مؤكدا أنه يبحث عن استمرار الانتصارات خلال الدور الثاني.

وقال صلاح إن الفترة المقبلة سوف تشهد توالي المباريات، مضيفا أن مشاركة الأهلي في البطولتين سيكون أفضل إعداد لإفريقيا، فكل مباراة يخوضها الفريق لها أهمية خاصة، ودائما ما يكون هدف الجهاز الفني واللاعبات هو تحقيق الفوز.

وحقق الأهلي الفوز اليوم على مركز شباب الجزيرة في أولى مبارياته بالدور الثاني، بعدما حقق الفوز في جميع مباريات الدور الأول على؛ هليوبوليس والشمس ومدينة نصر ومركز شباب الجزيرة.