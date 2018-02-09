نتنياهو: مستعدون لإجراء محادثات مع الفلسطينيين فورًا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، اليوم، عن استعداد حكومته لإجراء محادثات مع الفلسطينيين بشكل فورى.

وشدد نتنياهو من مقر الأمم المتحدة فى نيويورك على أن إسرائيل ستبذل كل ما يتطلبه الأمر للدفاع عن أمنها وعدم السماح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية، مضيفا «لن تسمح إسرائيل لأى قوة على وجه الأرض بتهديد مستقبلها»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم، تعيين سفير جديد لدى الأردن بعد نحو 6 أشهر من الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت الوزارة إن ممثلها الجديد لدى عمان هو أمير ويسبرود، الرئيس الحالى لمكتب الشرق الأوسط فى الخارجية الإسرائيلية والذى سبق أن عمل فى المغرب والأردن والأمم المتحدة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد استدعت سفيرها والموظفين الآخرين فى سفارتها بعمان فى يوليو الماضى، على خلفية التوتر الدبلوماسى الذى برز بين الدولتين بعد أن قتل حارس فى السفارة الإسرائيلية مواطنين أردنيين اثنين بذريعة مهاجمتهما له.

واعتذرت إسرائيل فى الشهر الماضى عن الحادث، مؤكدة أن سفارتها ستعود إلى العمل بالنطاق الكامل فى القريب العاجل.