السعودية وبريطانيا توقعان مذكرة تعاون للإغاثة والأعمال الإنسانية

وقعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، مساء أمس، مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي، وعلى مذكرة تعاون مشترك للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك بعد أن استعرض وزيرا خارجية البلدين العلاقات التاريخية الوثيقة بين الدولتين الصديقين، وبحثا سبل تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات.



وأقام ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، مأدبة عشاء في لندن على شرف الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة زيارته الحالية للمملكة المتحدة، وذلك بحسب ما نشرته وزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أمس الأربعاء.



ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الأربعاء، إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية، استجابةً للدعوة المقدمة من الحكومة البريطانية، وذلك بعد ختام زيارته لمصر.



وعقد «بن سلمان» خلال زيارته إلى بريطانيا عدة لقاءات مع المسؤولين هناك، على رأسها الملكة إليزابيث الثانية، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ورئيسة الوزراء تيريزا ماي.