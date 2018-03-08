«العليا للحج» تستكمل اليوم مناقشة ضوابط الحج السياحي

تعقد اللجنة العليا للحج السياحي، اليوم الخميس، اجتماعها الثالث منذ تشكيلها قبل نحو 15 يوما، وذلك لاستكمال مناقشة ضوابط الحج السياحي لهذا العام، والتي من المقرر الانتهاء منها قبل منتصف شهر مارس الجاري وإرسالها إلى رانيا المشاط وزيرة السياحة لإقرارها.



ومن المقرر فتح باب تقدم المواطنين للحج السياحي يوم 17 مارس الحالي، إلا أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على غلق باب التقدم.



ويتوجه وفد من اللجنة إلى السعودية الأسبوع المقبل لمناقشة توقيتات معاينة المساكن والانتهاء من إجراءات الحج.



من جانبه، قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج السياحي، إن اللجنة استقرت خلال اجتماعها الأخير على تخصيص 12 ألف تأشيرة من حصة الحج السياحي البالغة 36 ألف تأشيرة للمستوى البري، لافتًا إلى أن حصة البري كانت العام الماضى 13 ألف تأشيرة.



وأضاف أن اللجنة لم تستقر حتى الآن على عدد التأشيرات التي سيتم منحها للمستوى الاقتصادي طيران حيث هناك اقتراحين إما بمنحها 11 ألف تأشيرة أو 12 ألف تأشيرة وهو ذات الحال بالنسبة للمستوى السياحي الـ4 و5 نجوم حيث لم يتم الاستقرار على عدد التأشيرات المخصصة له سواء 12 ألف تأشيرة أو 13 ألف تأشيرة.