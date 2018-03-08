قال المهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، إنه سيتم الانتهاء من توصيل المياه لقرى خمس محافظات نهاية العام الجاري، لافتًا إلى دور وزارة التضامن الاجتماعي في تجميع البيانات الخاصة بتلك المحافظات.



وأشاد «القباني»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، الأربعاء، بببروتوكول التعاون مع مجموعة منصور برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، من خلال ضخ 250 مليون جنيه لإعادة إعمار القرى الأشد فقرًا في المحافظات المختلفة، موضحًا أن مجموعة منصور لهم العديد من الأدور المجتمعية التي لا يعلنوا عنها، إلا أنه كان لا بد من الإعلان عن تلك المبادرة كي يعلم الناس أن الأغنياء يمدوا أيديهم.



ولفت إلى أهمية الدور القوي لوزارة التضامن الاجتماعي في جميع البيانات عن القرى الأكثر احتياجًا، معقبًا: «مؤسسة الأورمان أنشئت منذ 25 سنة، ولم يكن بحوزتنا أي بيانات عن القرى الفقيرة، والدكتورة غادة والي وضعت هذه البيانات بشكل سليم، واستعانت في هذا الجمع بشركات خاصة».



وأكد أن أنشطة جميعة الأورمان تشمل العديد من المشرووعات الصغيرة وليس التعمير فقط، مضيفًا: «هي أضخم جميعة في مصر تعطي قروضًا دوارة، ومئات الآلاف من هذه القروض موجودة في جميع المحافظات».



ولفت إلى وجود 33% من قيمة الـ250 مليون الخاصة بالبروتوكول للمهن المختلفة، بحيث يتم الخروج من القرية الواحدة بـ70 إلى 80 مهنيًا محترفًا، متابعًا: «هذه دورة اقتصادية تهدف إلى تشغيل أهل القرية، وهناك 85 مليون جنيه مرتبات سيتم صرفهم في القرى».



يذكر أن المهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، ذكر أن بروتوكول التعاون مع مجموعة منصور، برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي يعد الأكبر من نوعه الذى يتم توقيعه مع مؤسسات اقتصادية كبرى.



وتابع أن البروتوكول يأتي في نطاق المسؤولية المجتمعية ضمن مشروع جمعية الأورمان الإنسانى الرائد لإغاثة وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا.



