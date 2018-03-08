محافظ قنا يشهد الحفل الختامي لفاعليات الأسبوع الثقافي

شهد محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، الحفل الختامي لفعاليات الأسبوع الثقافي الذي أقامته الهيئة العامة للقصور الثقافة فرع إقليم جنوب الصعيد بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وذلك بمدرسة قرية الحجيرات الاعدادية المشتركة بقنا في حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وجمع من أهالي القرية.





وأكد الهجان، خلال كلمته أنه من الضروري أن نشجع أبنائنا الطلاب على ممارسة كافة الأنشطة الثقافية التي تتناسب مع ميولهم ورغباتهم مما لها من اثر في إكسابهم مهارات تعود بالنفع عليهم كحسن استثمار الوقت والعمل بروح الفريق والتحدي والانتماء و حب الوطن.



وأوضح الهجان، أن فعاليات الأسبوع شملت إقامة ورش عمل لعدد من الفنون منها ما هو للمسرح والموسيقي والرسم والشعر والخط العربي وذلك بجانب عقد ندوات توعوية عن بعض العادات والموروثات الثقافية الخاطئة بهدف القضاء عليها كمشكلات العنف ضد المرأة والثأر والتسرب من التعليم.





وذكر رئيس الإدارة المركزية لثقافة الأقاليم سعد فاروق، أن فعاليات الأسبوع استمرت لمدة ١٠ ايام متواصلة وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى الثقافي للمواطن القنائي موكدا علي أن الهئية سوف تستمر في إقامة مثل هذه الفعاليات بجميع فروعها.





جدير بالذكر أن الحفل شهد تقديم عدد من الفقرات المسرحية والغنائية عن حب الوطن قدمها طلاب المدارس المشاركة نالت اعجاب الحاضرين.