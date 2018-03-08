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«بوتين» يعترف بالكذب على ميلانيا ترامب حول «حجم سمكة» اصطادها

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الخميس 8 مارس 2018 - 5:07 م | آخر تحديث : الخميس 8 مارس 2018 - 5:07 م

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه كذب على ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حجم السمكة التي قام باصطيادها.

 

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوتين قوله، إنه ناقش خلال عشاء مع ميلانيا ترامب -على هامش قمة مجموعة الـ20 في مدينة هامبورج الألمانية في شهر يوليو عام 2017- عدة أمور، من بينها نمور سيبيريا والدببة في كاماتشا والصيد.

 

وأضاف بوتين "كما هو معلوم في بعض الأحيان، بالغت بشأن حجم الصيد.. كيف لشخص أن يتحدث عن الصيد دون المبالغة قليلا؟".

 

وردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين قد حاول تجنيد ميلانيا ترامب، نفى الرئيس الروسي ذلك ضاحكا، مشيرا إلى أنه لم يفعل ذلك منذ فترة طويلة للغاية بالرغم من أنه يحب ذلك، موضحا أن هذه كانت مهام وظيفته لسنوات.

 

وجاءت تصريحات بوتين، خلال سلسلة من البرنامج الوثائقي "النظام العالمي 2018" الذي يتكون من عدة أجزاء وحوارات مع الرئيس الروسي.


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