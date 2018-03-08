الجيش الليبي يمنح الأجانب الأفارقة مهلة لمغادرة جنوب البلاد

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب قائدا للجيش، عن مهلة للأجانب الأفارقة المتواجدين في جنوب ليبيا لمغادرتها.

وأضاف بيان القيادة العامة أن المهلة ستكون حتى تاريخ 17 مارس الجاري، ويعتبر هذا التاريخ آخر موعد لتواجدهم في ليبيا، وسيتم استخدام القوة بعده، بحسب ما جاء في البيان.

وطالبت القيادة العامة للجيش قبائل جنوب ليبيا إلى رفع الغطاء الاجتماعي عن أي فرد من أبنائها يساهم بحماية أو إيواء الوافدين الأفارقة بأي شكل من الأشكال.

يذكر أن معارك تدور جنوب البلاد بين مسلحين يتبعون قبائل أولاد سليمان العربية، وقبايل التبو التي يمتد عمقها في ليبيا وتشاد والنيجر، والتي تسيطر الأخيرة على مناطق واسعة في الجنوب.