«سيدات الأهلي» يواصل التحليق في سماء إفريقيا بالفوز على ريفينو الرواندي

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني حمدي الصافي على نظيره ريفينو الرواندي بنتيجة 3 /0 فى إطار مباريات ثالث أيام البطولة الأفريقية التي تقام على صالة القلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد حصل على راحة من المباريات أمس الأربعاء بعد الفوز على نيكومبا الأوغندي بنتيجة 3/0 فى لقاء افتتاح البطولة الثلاثاء في حضور عدد من الجماهير الألتراس، حيث من المقرر أن يحصل على راحة مرة أخرى غدًا الجمعة.

تضم قائمة الأهلي فى هذه البطولة كلا من ، شروق فؤاد ودانا شوقي وآية الشامي ورنا الجوهري وفريدة العسقلاني ونور ياسين ونرمين المنشاوي ومريم متولى ومريم مصطفى وندى وليد ورحمة المهندس وكاترين شلينكوفا ومايا ممدوح ونهلة سامح.