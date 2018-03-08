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«سيدات الأهلي» يواصل التحليق في سماء إفريقيا بالفوز على ريفينو الرواندي

علي البحيري
نشر فى : الخميس 8 مارس 2018 - 9:20 م | آخر تحديث : الخميس 8 مارس 2018 - 9:20 م

 

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني حمدي الصافي على نظيره ريفينو الرواندي بنتيجة 3 /0 فى إطار مباريات ثالث أيام البطولة الأفريقية التي تقام على صالة القلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد حصل على راحة من المباريات أمس الأربعاء بعد الفوز على نيكومبا الأوغندي بنتيجة 3/0 فى لقاء افتتاح البطولة الثلاثاء في حضور عدد من الجماهير الألتراس، حيث من المقرر أن يحصل على راحة مرة أخرى غدًا الجمعة.

تضم قائمة الأهلي فى هذه البطولة كلا من ، شروق فؤاد ودانا شوقي وآية الشامي ورنا الجوهري وفريدة العسقلاني ونور ياسين ونرمين المنشاوي ومريم متولى ومريم مصطفى وندى وليد ورحمة المهندس وكاترين شلينكوفا ومايا ممدوح ونهلة سامح.

 


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