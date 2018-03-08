السجن عامين لامرأة إيرانية خلعت الحجاب في مظاهرة

قرر مدعي عام طهران، عباس جعفري دولت آبادي، سجن امرأة عامين لمشاركتها في موجة احتجاجات على اشتراط ارتداء النساء الحجاب في إيران، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).



وقال دولت آبادي إن شرط الحجاب مازال قائما في ايران، وأضاف أن أى انتهاك سيتم التعامل معه بحزم.



وأصبحت الاحتجاجات ضد ارتداء الحجاب حدثا منتظما في إيران المحافظة منذ ديسمبر الماضي.



وقام العديد من المتظاهرات بخلع الحجاب في العلن ثم ربطه بعصا، وتحويله إلى لافتة.



وألقت السلطات الإيرانية القبض على نحو 30 امرأة بسبب هذه الاحتجاجات. كما أن حالة غيرهن من المعتقلين غير معروفة.



ولم يذكر دولت آبادي اسم المرأة المحكوم عليها، على الرغم من وجود سبب للاعتقاد بأنها تدعى نرجس الحسيني (32 عاما)، اعتقلت في طهران في وقت سابق من العام الجاري.



ولم تبدِ المرأة أي ندم خلال محاكمتها، وحاولت إقناع القاضي بأن شرط الحجاب كان خاطئا.