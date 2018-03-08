«العليا للحج» تطالب بزيادة فروع «تسهيل» السعودية إلى 24 مكتبا

قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج السياحين إن اللجنة ناقشت أزمة إجراء البصمة الحيوية للمعتمرين ومعاناة المواطنين فى إنهاء إجراءات البصمة الحيوية من خلال شركة «تسهيل» السعودية المكلفة بالحصول على البصمة من الراغبين فى أداء العمرة لهذا العام.



وأشار إلى أن اجتماع اللجنة أسفر عن عدة فعاليات ستقوم بها اللجنة خلال الأيام المقبلة منها التواصل مع القنصليات السعودية بمصر ومخاطبة السلطات السعودية وشركة تسهيل لحل تلك الأزمة فى أقرب وقت ممكن.



وأضاف عضو اللجنة العليا للحج السياحي أن قلة عدد مكاتب شركة تسهيل السعودية المسؤولة عن أخذ البصمة الحيوية "بصمة العين" من المسافرين للعمرة هذا العام تسبب في تعطل انطلاق عدد من رحلات العمرة.



وأشار إبراهيم إلى أن اللجنة طالبت بزيادة مكاتب الشركة إلى 24 مكتبا حتى تستطيع تغطية احتياجات جميع المحافظات، موضحًا أن محافظتي الأقصر وأسوان على سبيل المثال ليس لهما فروع، حيث إن أقرب مكتب للشركة يقع بسوهاج التي تبعد عن أسوان حوالي 600 كيلو متر ما يزيد من الأعباء الملقاة على المعتمرين خاصة كبار السن.