«تعليم الإسكندرية» تكرم المتميزين من أبنائها

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كرمت آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية، اليوم الخميس، في أجواء تغمرها الفرحة والبهجة والسعادة بالتفوق والتميز المستحق وبإشادة بالغة من أولياء الأمور، مجموعة من الطلاب المتميزين في الفائزين في المسابقات على مستوى الجمهورية واستحقوا ان يمثلوا مصر في المحافل الدولية وذلك بحضور رافت عبد الله مدير ادارة التطوير التكنولوجي.

وكان المكرمين الطالبات المتأهلات لتمثيل مصر في المسابقة الدولية بامريكا ( انتل ايسف 2018 ) وهم من طالبات مدرسة المتفوقين.

كما تم تكريم الفائزين بالمركز الاول جمهوري فيي مسابقة الروبوت FLL.