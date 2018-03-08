لندن: زيارة «بن سلمان» بداية حقبة جديدة في صداقة البلدين

قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى المملكة المتحدة البريطانية، تنذر ببداية حقبة جديدة في صداقة البلدين والعلاقات الثنائية بينهما.



وأضاف «جونسون»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، أن تلك الزيارة ستخلق فرصًا جديدة للاستثمارات البريطانية السعودية، التي من شأنها توفير فرص عمل، ما يساهم في تنمية بلاده.



ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الأربعاء، إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية، استجابةً للدعوة المقدمة من الحكومة البريطانية، وذلك بعد ختام زيارته لمصر.



ومن المقرر أن يعقد «بن سلمان» خلال زيارته إلى بريطانيا عدة لقاءات مع المسؤولين هناك، على رأسها الملكة إليزابيث الثانية، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ورئيسة الوزراء تيريزا ماي.