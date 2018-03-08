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«تعليم المنيا»: أيام الانتخابات الرئاسية إجازة لجميع الطلاب فقط

كتب - ماهر عبد الصبور:
نشر فى : الخميس 8 مارس 2018 - 9:42 م | آخر تحديث : الخميس 8 مارس 2018 - 9:42 م

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن وصول فاكس من الوزارة يفيد بأنه تشجيعا للعملية الانتخابية، والمشاركة الإيجابية، في إثراء العملية الانتخابية، وتقديرا للدور العام والحيوي للمعلم، فقد قررت الوزارة منح طلاب جميع المدارس والمراحل المختلفة إجازة في الفترة من 26 وحتى 28، وهي فترة عقد لجان الانتخابات الرئاسية والتي تعقد بعدد كبير من المدارس.

 

وأضاف مسئول بتعليم المنيا، أن الإجازة للطلاب والطالبات فقط وليست للمعلمين، الذين من المفترض عليهم الخروج للقيام بدورهم التنويري في تغيير المفاهيم الخاطئة حول حجب البعض، والأفكار الهدامة الداعية لعدم الخروج للانتخابات.


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