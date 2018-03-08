الأمم المتحدة: خروج 50 ألفا من سكان الغوطة الشرقية ديسمبر الماضي

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أعلنت الأمم المتحدة عن خروج 50 ألف مدني، من الغوطة الشرقية في سوريا، ديسمبر الماضي، وذلك حسبما أفادت فصائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل مساء الخميس.
وأوضحت الأمم المتحدة أن العدد يمثل جميع سكان ثلاث بلدات في الغوطة الشرقية.