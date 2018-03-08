الخميس 8 مارس 2018 10:49 م القاهرة القاهرة 21.3°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟
النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة: خروج 50 ألفا من سكان الغوطة الشرقية ديسمبر الماضي

أحمد العيسوي
نشر فى : الخميس 8 مارس 2018 - 9:49 م | آخر تحديث : الخميس 8 مارس 2018 - 9:49 م

أعلنت الأمم المتحدة عن خروج 50 ألف مدني، من الغوطة الشرقية في سوريا، ديسمبر الماضي، وذلك حسبما أفادت فصائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل مساء الخميس.

 

وأوضحت الأمم المتحدة أن العدد يمثل جميع سكان ثلاث بلدات في الغوطة الشرقية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك