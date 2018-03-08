الصين تدعو أمريكا وكوريا الشمالية لبدء حوار عاجل

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم الخميس، إن الصين تؤيد ما تشهده الأزمة الكورية من ذوبان للجليد في الآونة الأخيرة، وتدعو الولايات المتحدة وكوريا الشمالية للانخراط في حوار "عاجلا وليس آجلا".



وصرح وانج للصحفيين، على هامش المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، الدورة البرلمانية السنوية للصين، بأن "قضية شبه الجزيرة الكورية اتخذت أخيرا خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".



وأعلنت حكومة كوريا الجنوبية الثلاثاء الماضي أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سيعقدان قمة في أبريل، وهي المرة الثالثة فقط في التاريخ التي سيجتمع فيها زعيما الدولتين.



وكانت الصين قد اقترحت أن توقف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناوراتهما الحربية الموجهة إلى كوريا الشمالية مقابل تعليق بيونج يانج برامجها النووية والصاروخية.



وقال وانج إن الصين "تثني على وتؤيد تماما" الخطوات التي اتخذتها الدولتان وتحث الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على "الانخراط في حوار عاجلا وليس آجلا" والانتقال إلى إقامة آلية لبناء السلام.



وأضاف: "يجب أن يظهر الجميع الشجاعة السياسية ويتخذوا قرارا سياسيا". وأضاف أن "الصين ستواصل بذل جهود حثيثة للوصول إلى هذه النتيجة".