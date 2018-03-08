الأموال العامة والرقابة الإدارية يتحفظان على مستندات وحسابات رجل أعمال سكندري

تحفظت، مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع ضباط هيئة الرقابة الإدارية في الاسكندرية، عصر اليوم الخميس، على مكاتبات ومستندات وأوراق خاصة بشركة خاصة للمقاولات؛ بالتزامن مع عملية القبض على صاحبها "ف. ع" من داخل أحد المولات التجارية الشهيرة في محافظة القاهرة، لإتهامه بالاستيلاء علي أموال مودعين بالبنوك بواسطة أحد مديريها، فيما تمكن شقيقه "المدير التنفيذي" من الهرب قبل إلقاء القبض عليه.

وذكرت، مصادر أمنية للشروق، فضلت عدم ذكر اسمها، أن رجل الأعمال الذي سيخضع لتحقيقات النيابة العامة فور ترحيله للإسكندرية، في عدد من البلاغات المقدمة ضده من محافظات الصعيد والإسكندرية، ودولتي الكويت والإمارات، هرب من الإسكندرية إلى القاهره، بعد أن شعر بالقلق، وأمكن القبض عليه بتتبع هاتفه الجوال؛ حيث تقدم ضده بلاغ للإنتربول الدولي من مواطن إماراتي يزعم أنه حاصل على حكم قضائي ضده بموجب شيك "بدون رصيد" وقعه ادرجل الأعمال له - دون أن يتمكن من صرفه.

وأضاف المصدر، أن المتهم تعاون مع مدير أحد البنوك؛ للإستيلاء على حسابات راكدة منذ سنوات؛ لسفر أصحابها، وأمكن تحويلها لحساباته الشخصية، وكان يرسل مودعين بأموالهم للبنك؛ بدعوى صداقته لمديره "الذي سيقوم بعمل اللازم نحو استثمارها أفضل استثمار"، فيقوم مدير البنك بإقناع العميل بأن أفضل استثمار سيكون في الشركة الخاصة بالمتهم، ويعقب ذلك تحويل الأموال إلى حساباته، بدلا من إيداعها بالبنك.

تم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.