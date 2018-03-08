ماكرون: فرنسا سوف تكشف عن الشركات التي تدفع للنساء أجرا أقل

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في تصريحات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اليوم الخميس، إن بلاده "ستحدد وسوف تكشف" أرباب العمل الذين يدفعون للنساء أجورا أقل من الرجال.

وقال ماكرون: "نحن نتجه لتطبيق نظام سيسمح لنا بتحديد أسماء الشركات التي يكون فيها احترام القانون متدنيا، والتي تظهر عمليات المراجعة فيها أكبر فجوات في الأجور".

وتقول الحكومة الفرنسية إن النساء يحصلن على أجر يقل في المتوسط، بنسبة 9% عن الرجال في نفس الفئة العمرية في نفس الوظيفة.

وقال ماكرون إن إنتقاد الشركات، التي بها فجوات كبيرة في الأجور بين الجنسين "ستحدث تغييرا لأنه ما من أحد يريد أن يرتدي قبعة الغباء".

وتعمل الحكومة الفرنسية على توفير برنامج كمبيوتر للشركات يمكنها من رصد الفجوة في الأجور بين الجنسين.

وقالت وزيرة المساواة بين النساء والرجال مارلين شيابا لراديو "آر تي إل" إنه سيتم زيادة عدد مفتشي العمل الذين يتعاملون مع مسائل المساواة في الأجور من أكثر قليلا من ألف إلى أكثر من 7 آلاف مفتش.

وأضافت شيابا أن الحكومة ستغير تركيزها على إجراءات المساواة من الإجراءات إلى النتائج.

كما ستلزم الخطط التي نشرتها الحكومة الشركات ،التي بها ذات الفجوات الكبيرة في الأجور، بأن تخصص "جانبا كبيرا" من أي زيادات مرتقبة في الأجور من أجل زيادة أجر النساء.