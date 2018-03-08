مذكرات تعليمية لمساعدة الطلاب في حال عودة الدراسة بشمال سيناء

تواصل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تقديم التسهيلات للطلاب تحسبا لصدر قرار بعودة الدراسة فى الفترة المقبلة.



كلفت ليلي مرتجي وكيل وزارة التربية و التعليم مكاتب التوجيه بتجهيز مذكرات تعليمية تكون جاهزة حال بدء الدراسة لمساعدة لطلبة في عملية الاستذكار المكثف فور الإعلان عن عودة الدراسة.



وقد تم ذلك خلال اجتماع السيد وكيل المديرية عبدالكريم الشاعر بتوجيه الرياضيات وتم تكليف موجه عام الرياضيات والموجهين بسرعة الانتهاء من المذكرات خلال أربعة أيام للتيسير علي الطلاب من الصف الثاني الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي.