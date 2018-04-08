«قافلة الأزهر» تنهي أعمالها بحلايب وشلاتين بإجراء 18 عملية والكشف على 1000 مريض

أنهت قافلة الأزهر الطبية، الأحد، أعمالها بمدينتي حلايب وشلاتين، والتي وجهها شيخ الأزهر، د. أحمد الطيب، لعلاج الأهالي، حيث وقع أطباء القافلة الكشف الطبي على أكثر من ألف مريض، وإجراء 18 عملية جراحية، ما بين كبرى ومتوسطة.

وبدأت القافلة أعمالها الخميس الماضي، بصرف الأدوية للمرضى بالمجان، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة، وتنوعت العمليات الجراحية التي أجرتها قافلة الأزهر الطبية، بين جراحة عامة وأنف وأذن وعظام ونساء ورمد.

وضمت 21 طبيبا من أساتذة طب الأزهر في 13 تخصصا، تشمل: «العظام والباطنة والرمد والصدر والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية وأمراض النساء والمخ والأعصاب والتخدير».

ورافقها قافلة أخرى إنسانية وتنموية وعدد من الدعاة والوعاظ، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على تكامل الدور الدعوي مع العمل التنموي والدعم الصحي.