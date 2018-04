اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وحكومة إيران بدعم الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في أعقاب ما يتردد عن وقوع هجوم كيماوي في مدينة دوما السورية.

وكتب ترامب في تغريدة " الكثير لقوا حتفهم بينهم نساء وأطفال في هجوم كيماوي مجنون في سوريا".

وأضاف" الرئيس بوتين وروسيا وإيران مسؤولون عن دعم الحيوان الأسد.. هناك ثمن كبير سيتعين دفعه.. افتحوا مناطق على الفور للمساعدة الطبية والتحقق.. كارثة إنسانية أخرى بلا سبب على الإطلاق.. أمر مقزز".





Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...