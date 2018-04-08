العبادي وترامب يناقشان هاتفيا أوضاع المنطقة والوضع في سوريا

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أفاد بيان صحفي عراقي أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أجرى، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح البيان أن الرئيسين أشادا "بالانتصارات على عصابات داعش الإرهابية وتحرير كامل الأراضي العراقية، والتي تحققت بعزيمة القوات العراقية البطلة، وبدعم ومساعدة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة".

وذكر البيان تم خلال الاتصال مناقشة "أوضاع المنطقة وتطورات الوضع في سورية وأهمية إنهاء بقايا عصابات داعش الإرهابية للحيلولة دون انتشارها مجددا".

وبحسب البيان، فإن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي شرح خلال الاتصال الهاتفي "رؤية العراق للتعاون والتنسيق الإقليمي ورغبته بعلاقات متوازنة مع جميع جيرانه، بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم وأهمية نجاح الانتخابات القادمة لإكمال مرحلة البناء والإعمار".