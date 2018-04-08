إيران تهدد بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% إذا أعادت أمريكا إجراءات الحظر

هدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "علي أكبر صالحي"، بأن باستطاعة بلاده تخصيب اليورانيوم بنسبة، 20% حال أعادت الولايات المتحدة إجراءات الحظر.

وأشار صالحي في تصريحات إلى أنه إذا أرادت الدول الأوروبية مسايرة أمريكا في سياساتها لتقويض الاتفاق النووي، فإن ذلك يعد أمرا سيئا ومخزيا بالنسبة للأوروبيين، بحسب وكالة أنباء فارس.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية: "وضع سيناريوهات مختلفة لجميع الاحتمالات وسنعمل وفقا لقرارات كبار المسؤولين في البلاد".

من جانب أخر، أعلن صالحي أنه سيتم في اليوم الوطني للتقنية النووية يوم الاثنين، إزاحة الستار عن 83 إنجازا نوويا في مراسم يحضرها رئيس الجمهورية.

وأوضح صالحي أن الإنجازات تشمل مشاريع تتعلق بمختلف المجالات الصناعية من اكتشاف واستخراج وأبحاث حول أجهزة الطرد المركزي، مضيفا أن: هذه المشاريع تم تنفيذها من قبل المتخصصين بمنظمة الطاقة الذرية بالرغم من القيود الموجودة.

كان صالحي قد صرح يوم الخميس الماضي قائلا: "ليعلم الأعداء أن مَن ينكث منهم عهده بشأن الاتفاق النووي سيلاقي رداً موجعاً وحينئذ ستختلف الظروف السائدة عمّا هي عليه الآن تماماً"، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

كانت ترامب قد أكد مؤخرا على رغبته في الخروج الكامل من الصفقة أو مراجعتها. وقد تم طرح 12 مايو موعدا نهائيا لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، وربما يسفر عن نهاية الاتفاق.

يشار إلى أن الاتفاقية النووية مع إيران أبرمت عام 2015 من جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وأنها تهدف في مجملها لتنازل إيران عن تطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.