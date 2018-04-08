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فحص طبي لربيعة عقب عودته من ألمانيا

الشروق
نشر فى : الأحد 8 أبريل 2018 - 1:08 م | آخر تحديث : الأحد 8 أبريل 2018 - 1:08 م

يخضع رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي بالنادي بعد غد الثلاثاء.

 

وأكد طبيب الفريق خالد محمود أن اللاعب سوف يصل القاهرة قادما من ألمانيا في غضون الساعات القليلة القادمة، ومن المنتظر أن يبدأ برنامجه التأهيلي في القاهره بدءا من الثلاثاء.

وأوضح خالد محمود أن ربيعة يخوض برنامجا علاجيا وتأهيليا باليوم والساعة وضعه الطبيب المعالج في ألمانيا لحين عودته للملاعب من جديد.

 

وأتم محمود أنه سيفحص اللاعب للوقوف على ما تم إنجازه من علاج طبيعي وتأهيل ومعرفة موعد عودة ربيعة للمشاركة في المباريات من جديد.

وكان ربيعة قد تعرض لقطع جزئي في العضلة الضامة أبعده عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.


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