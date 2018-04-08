وزير العمل الأردني: عانينا كثيرا بسبب اللاجئين وسط ضعف الدعم الدولي

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نقل سمير سعيد مراد وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، تحيات ملك الأردن لمشاركين بمؤتمر العمل العربي وللشعب المصري، موجها الشكر لجمهورية مصر العربية أرض الكنانة التي تفتح أبوابها للأشقاء.

وأكد وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، خلال أعمال الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي، الذى ينعقد خلال الفترة من 8 إلى 15 أبريل المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ضرورة تضافر الجهود العربية لتلبية احتياجات الشباب المتطلع للعمل اللائق.

وأشار وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، إلى أن الأردن عانى من تداعيات اللجوء وسط ضعف الدعم الدولى، مؤكدا: "مستمرين فى تقديم المزيد من التضحيات للشعب السورى بالأردن".

وأشار وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، إلى أن الأردن اتبعت عدد من السياسات لتطوير منظومة التدريب والتشغيل بوضع إطار عام للتدريب المهنى والفنى وفق خطة 2016 - 2025.