زيدان: التعادل أمام أتليتكو مخيب رغم الأداء الجيد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن التعادل اليوم مخيب رغم الأداء الجيد الذي قدمه الفريق، وذلك في تصريحات أدلى بها عقب انتهاء مباراة الفريق أمام أتليتيكو مدريد ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من الدوري الإسباني.

وقال مدرب الميرنجي أن الفريق قدم أداء رائع في الشوط الأول واستطاع الفريق الملكي التسجيل بعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأكمل:" علينا مواصلة تقديم الأداء الجيد في المباريات المقبلة في الدوري الإسباني لتحقيق المركز الثاني ".

وأضاف:" على الرغم من المستوى الذي ظهرنا بيه أثناء المباراة ولكن لم نحقق الفوز في المباراة كما لعبنا على الأخطاء الصغيرة الذي كانت توجد بفريق الأتليتيكو".

وأتم:" لدينا مباراة يوم الأربعاء المقبل أمام يوفنتوس الإيطالي علينا التركيز في تحقيق الفوز وحصد بطولة دوري أبطال أوروبا".

وتعادل ريال مدريد أمام أتليتيكو مدريد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو .

ووصل الفريق الملكي للنقطة 64 في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني والذي وصل للنقطة 68 بعد تعادله اليوم.