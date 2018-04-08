بن سلمان يقيم خلال زيارته إلى باريس فى أغلى قصر بالعالم

اختتم ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس، زيارة حافلة لأمريكا استمرت 19 يوما، متوجها إلى فرنسا التى من المقرر أن يصلها و«الشروق» ماثلة للطبع، وذلك فى زيارة رسمية، سيقيم خلالها فى أغلى قصر بالعالم، وفق ما ذكرت صحيفة «صنداى تليجراف» البريطانية.

وقال بيان صادر من الديوان الملكى، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، اليوم، إن زيارة بن سلمان لباريس تأتى «استجابة للدعوة المقدمة من الحكومة الفرنسية» حيث سيلتقى خلال زيارته الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وعددا من المسئولين. وفيما لم يذكر البيان مدة الزيارة، أشارت تقارير إعلامية إلى أنها ستستمر 3 أيام.

وتأتى زيارة باريس بعد زيارة طويلة لولى العهد السعودى لأمريكا بدأت 20 مارس واستمرت 19 يوما، زار فيها عدة مدن وولايات أمريكية.

من جانبها، ذكرت صحيفة «صانداى تلجراف» البريطانية، اليوم، أن بن سلمان من المتوقع أن يقيم فى قصره الذى اشتراه فى الآونة الأخيرة، والذى يعد أغلى منزل فى العالم خلال الزيارة التى ينتظر أن تستمر يومين، مشبهة القصر الذى اشتراه بقصر فرساى. حيث يصطحب معه عشرات من رجال الأعمال.

وفى سياق آخر، قال مسئول سعودى، اليوم، إن النيابة العامة فى المملكة باشرت التحقيق والمرافعات بقضايا فساد تخص الأمراء وكبار المسئولين ورجال الأعمال ممن لم يتوصلوا للتسوية مع الحكومة خلال احتجازهم.