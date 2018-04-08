محافظ بورسعيد: شواطئ ومتنزهات المحافظة جاهزة لاستقبال المواطنين في شم النسيم

قال محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، الأحد، إن شواطئ ومتنزهات وحدائق المحافظة جاهزة لاستقبال المواطنين للاحتفال بشم النسيم.

وأوضح المحافظ، في تصريح له، اليوم، أنه تم نظافة الحدائق ورفع كفاءتها، وافتتاح حديقتين جديدتين بعد تطويرهما وهما حديقتي الأمل والمنطقة السابعة بحي المناخ، كما تم رفع كفاءة الشاطئ ونظافته، وتوزيع المنقذين وسيارات الإسعاف بنقاط متفرقة بطول الشاطئ.

وأشار إلى أنه وجه مسئولي مشروع النقل الداخلي بمراعاة انتظام حركة الأتوبيسات، وتوفير أتوبيسات إضافية لاستيعاب حركة الزائرين، مؤكدا أنه سيتابع بنفسه الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال جولاته وغرفة العمليات التي يترأسها.