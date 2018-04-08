صحيفة كويتية: أمير قطر يشارك فى القمة العربية بالرياض

كشفت صحيفة «الرأى» الكويتية أن أمير قطر تميم بن حمد، سيرأس وفد بلاده فى القمة العربية المقررة فى السعودية الأحد المقبل. ونقلت الصحيفة عن الناطقة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، قولها اليوم، إن ملف الأزمة الخليجية لن يكون مطروحا على أجندة القمة العربية، مشيرة إلى أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، سلم دعوة رسمية إلى بلادها للمشاركة فى القمة.

واستبعدت الخاطر تناول «الأزمة الخليجية» فى القمة، مضيفة أنه «فى حال تم طرح المسألة، كما أكدنا مرارا، ملتزمون بالحوار فى سبيل حل الأزمة، مادام ذلك فى حدود المحافظة على السيادة والمصالح الوطنية لدولة قطر وشعبها»، على حد قولها.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم الإثنين، الاجتماعات التحضيرية للقمة فى دورتها التاسعة والعشرين.

وقطعت مصر وثلاث دول خليجية هى السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها بقطر منذ يونيو الماضى، وفرضت عليها «إجراءات عقابية»، واتهمتها بدعم الإرهاب.